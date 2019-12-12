Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Süper Lig'de 15. hafta heyecanı
12.12.2019 - 10:17 | | İSTANBUL (İHA)

Süper Lig'de 15. hafta heyecanı

Süper Lig'de 15. hafta Alanyaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak maç ile başlayacak.

Süper Lig'de 15. hafta heyecanı

Süper Lig'de 15. hafta heyecanı 13, 14, 15 ve 16 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Hafta Alanyaspor - Antalyaspor karşılaşmasıyla başlayacak. Lider Sivasspor ise sahasında Fenerbahçe ile mücadele edecek. Bu hafta Galatasaray Ankaragücü'nü, Beşiktaş da Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Hafta Trabzonspor - Denizlispor ve Medipol Başakşehir - Konyaspor müsabakaları ile sona erecek.
Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçlar ve yönetecek hakemler şöyle:

Yarın
20.30 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük

14 Aralık Cumartesi
15.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk
17.30 Gençlerbirliği - Göztepe: Cüneyt Çakır
20.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

15 Aralık Pazar
14.00 Gaziantep FK - İstikbal Mobilya Kayserispor: Özgür Yankaya
16.30 DG Sivasspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık
19.00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16 Aralık Pazartesi
20.00 Trabzonspor - Denizlispor: Halis Özkahya
20.00 Medipol Başakşehir - Konyaspor: Hüseyin Göçek

Süper Ligde 15. hafta heyecanı

    Karaman: "Grupta çok değerli takımlara karşı oynadık
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ünal Karaman: "Gerekli raporları sunuyoruz"

    Ünal Karaman: "Gerekli raporları sunuyoruz"

    Obradovic: "Kazanmamız neredeyse imkansızdı"

    Obradovic: "Kazanmamız neredeyse imkansızdı"

    Ergin Ataman: "Dunston 2-3 ay yok"

    Ergin Ataman: "Dunston 2-3 ay yok"

    Mönchengladbach - Medipol Başakşehir: 1-2

    Mönchengladbach - Medipol Başakşehir: 1-2

    Sıradaki Haber