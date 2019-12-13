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13.12.2019 - 09:50 |

Süper Lig'de 15. haftanın programı! Zorlu maçlar...

Futbolda Süper Lig'de 15. haftanın programı şöyle...

Süper Lig'de 15. haftanın programı! Zorlu maçlar...

Bugün: 20.30 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)

Yarın: 15.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

17.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)

20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom)

15 Aralık Pazar: 14.00 Gaziantep FK-İstikbal Mobilya Kayserispor (Kalyon)

16.30 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Sivas Yeni 4 Eylül)

19.00 Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)

16 Aralık Pazartesi: 20.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)

20.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

 

 

 

 

 

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