13.12.2019 - 09:50 |
Süper Lig'de 15. haftanın programı! Zorlu maçlar...
Futbolda Süper Lig'de 15. haftanın programı şöyle...
Bugün: 20.30 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)
Yarın: 15.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
17.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)
20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom)
15 Aralık Pazar: 14.00 Gaziantep FK-İstikbal Mobilya Kayserispor (Kalyon)
16.30 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Sivas Yeni 4 Eylül)
19.00 Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)
16 Aralık Pazartesi: 20.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)
20.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)