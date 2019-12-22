Süper Lig'de 16. hafta puan durumu ve maç sonuçları! Süper Lig 17. hafta fikstürü

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin ilk yarısının sona ermesine 1 hafta kala ligin zirvesi ve düşme hattında oldukça çarpıcı sonuçlar alındı. İşte iki maçın eksik olduğu Süper Lig'de haftanın görünümü...



SÜPER LİG'DE 16. HAFTA SONUÇLARI (İKİ MAÇ EKSİK)









SÜPER LİG'DE 16. HAFTA PUAN DURUMU (İKİ MAÇ EKSİK)









SÜPER LİG'DE 17. HAFTA FİKSTÜRÜ





