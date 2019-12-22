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22.12.2019 - 21:01 |

Süper Lig'de 16. hafta puan durumu ve maç sonuçları! Süper Lig 17. hafta fikstürü

Süper Lig'de heyecan 16. hafta maçlarıyla devam ediyor. Büyük bir çekişmenin yaşandığı ligde haftanın maçında Fenerbahçe, evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1'le geçerek büyük bir moral kazandı. İşte yarın oynanacak son iki maç öncesi Süper Lig'de oluşan 16. hafta puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın fikstürü...

Süper Lig'de 16. hafta puan durumu ve maç sonuçları! Süper Lig 17. hafta fikstürü

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin ilk yarısının sona ermesine 1 hafta kala ligin zirvesi ve düşme hattında oldukça çarpıcı sonuçlar alındı. İşte iki maçın eksik olduğu Süper Lig'de haftanın görünümü...

SÜPER LİG'DE 16. HAFTA SONUÇLARI (İKİ MAÇ EKSİK)

Süper Ligde 16. hafta puan durumu ve maç sonuçları Süper Lig 17. hafta fikstürü



SÜPER LİG'DE 16. HAFTA PUAN DURUMU (İKİ MAÇ EKSİK)

Süper Ligde 16. hafta puan durumu ve maç sonuçları Süper Lig 17. hafta fikstürü



SÜPER LİG'DE 17. HAFTA FİKSTÜRÜ

Süper Ligde 16. hafta puan durumu ve maç sonuçları Süper Lig 17. hafta fikstürü

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