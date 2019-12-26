Süper Lig'de 17. hafta tek maçla başlayacak

Vodafone Park'taki haftanın açılış mücadelesinde ekipler saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 17. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.30 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)

28 Aralık Cumartesi:

15.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor (Eryaman)

17.30 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

17.30 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Medical Park)

20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)

29 Aralık Pazar:

14.00 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)

16.30 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.30 Gaziantep FK-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Kalyon)

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)