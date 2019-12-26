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26.12.2019 - 09:43 | | İSTANBUL (AA)

Süper Lig'de 17. hafta tek maçla başlayacak

Süper Lig'de ilk devrenin son haftası yarın Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında mücadeleyle başlayacak.

Süper Lig'de 17. hafta tek maçla başlayacak

Vodafone Park'taki haftanın açılış mücadelesinde ekipler saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 17. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.30 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)

28 Aralık Cumartesi:

15.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor (Eryaman)

17.30 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

17.30 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Medical Park) 

20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)

29 Aralık Pazar: 

14.00 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)

16.30 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.30 Gaziantep FK-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Kalyon)

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

 

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