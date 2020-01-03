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03.01.2020 - 16:42 |

Süper Lig'de 18, 19, 20. hafta ve Türkiye Kupası programı açıklandı

Süper Lig'in 18, 19 ve 20. haftalarında oynanacak müsabakaların programı belli oldu.

Süper Lig'in 18, 19 ve 20. hafta programı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu. Buna göre ligin ikinci yarısı 17 Ocak Cuma günü MKE Ankaragücü ile Konyaspor arasında oynanacak maç ile başlayacak. 18, 19 ve 20. haftalardaki karşılaşmaların programı şöyle: 


8. HAFTA 
17 Ocak Cuma 
20.00 MKE Ankaragücü - Konyaspor 

18 Ocak Cumartesi 
14.00 Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor 
17.00 Medipol Başakşehir - Yeni Malatyaspor 
20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe 

19 Ocak Pazar 
13.30 Antalyaspor - Göztepe 
16.00 Trabzonspor - Kasımpaşa 
16.00 Galatasaray - Denizlispor 
19.00 Beşiktaş - DG Sivasspor 

20 Ocak Pazartesi 
20.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği 

19. HAFTA 
24 Ocak Cuma 
20.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK 

25 Ocak Cumartesi 
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - MKE Ankaragücü 
17.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor 
20.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir 

26 Ocak Pazar 
13.30 Denizlispor - Antalyaspor 
16.00 Göztepe - Beşiktaş 
19.00 Konyaspor - Galatasaray 

27 Ocak Pazartesi 
20.00 DG Sivasspor - Çaykur Rizespor 
20.00 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor 

20. HAFTA 
31 Ocak Cuma 
20.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği 

1 Şubat Cumartesi 
14.00 Antalyaspor - Konyaspor 
17.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş 
20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe 

2 Şubat Pazar 
13.30 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa 
16.00 Gaziantep FK - DG Sivasspor 
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor 
19.00 Galatasaray - İstikbal Mobilya Kayserispor 

3 Şubat Pazartesi 
20.00 Denizlispor - Göztepe 

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun maç programı belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçlarının programını açıkladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 14 Ocak Salı günü başlıyor. Kupada son 16 turunda oynanacak maçların programı şöyle:

14 Ocak Salı:
16.00 Medipol Başakşehir - Kırklarelispor
18.30 DG Sivasspor - Yeni Malatyaspor
20.30 İM Kayserispor - Fenerbahçe

15 Ocak Çarşamba
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa
18.30 BB Erzurumspor - Beşiktaş
20.30 Çaykur Rizespor - Galatasaray

16 Ocak Perşembe
18.00 Antalyaspor - Göztepe
20.30 Trabzonspor- Denizlispor

 

 

 

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