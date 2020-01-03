Süper Lig'de 18, 19, 20. hafta ve Türkiye Kupası programı açıklandı

Süper Lig'in 18, 19 ve 20. hafta programı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu. Buna göre ligin ikinci yarısı 17 Ocak Cuma günü MKE Ankaragücü ile Konyaspor arasında oynanacak maç ile başlayacak. 18, 19 ve 20. haftalardaki karşılaşmaların programı şöyle:



8. HAFTA

17 Ocak Cuma

20.00 MKE Ankaragücü - Konyaspor



18 Ocak Cumartesi

14.00 Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor

17.00 Medipol Başakşehir - Yeni Malatyaspor

20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe



19 Ocak Pazar

13.30 Antalyaspor - Göztepe

16.00 Trabzonspor - Kasımpaşa

16.00 Galatasaray - Denizlispor

19.00 Beşiktaş - DG Sivasspor



20 Ocak Pazartesi

20.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği



19. HAFTA

24 Ocak Cuma

20.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK



25 Ocak Cumartesi

14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - MKE Ankaragücü

17.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor

20.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir



26 Ocak Pazar

13.30 Denizlispor - Antalyaspor

16.00 Göztepe - Beşiktaş

19.00 Konyaspor - Galatasaray



27 Ocak Pazartesi

20.00 DG Sivasspor - Çaykur Rizespor

20.00 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor



20. HAFTA

31 Ocak Cuma

20.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği



1 Şubat Cumartesi

14.00 Antalyaspor - Konyaspor

17.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş

20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe



2 Şubat Pazar

13.30 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa

16.00 Gaziantep FK - DG Sivasspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor

19.00 Galatasaray - İstikbal Mobilya Kayserispor



3 Şubat Pazartesi

20.00 Denizlispor - Göztepe

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun maç programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçlarının programını açıkladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 14 Ocak Salı günü başlıyor. Kupada son 16 turunda oynanacak maçların programı şöyle:

14 Ocak Salı:

16.00 Medipol Başakşehir - Kırklarelispor

18.30 DG Sivasspor - Yeni Malatyaspor

20.30 İM Kayserispor - Fenerbahçe

15 Ocak Çarşamba

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa

18.30 BB Erzurumspor - Beşiktaş

20.30 Çaykur Rizespor - Galatasaray

16 Ocak Perşembe

18.00 Antalyaspor - Göztepe

20.30 Trabzonspor- Denizlispor