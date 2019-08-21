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21.08.2019 - 12:36| İSTANBUL (AA)

Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.

İşte haftanın hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasındaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

23 Ağustos Cuma:

20.30 Beşiktaş-Göztepe: Ali Palabıyık

24 Ağustos Cumartesi:

19.15 MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan

21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat

21.45 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

25 Ağustos Pazar:

19.15 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus

19.15 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler

21.45 Antalyaspor-Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan

21.45 Galatasaray-Konyaspor: Mete Kalkavan

26 Ağustos Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

 

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