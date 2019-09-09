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09.09.2019 - 11:59| İZMİR (AA)

Süper Lig'de 3 ekip ilk 11 istikrarını bozmadı

Süper Lig'de ilk 3  haftanın ardından Alanyaspor, Konyaspor ve Yukatel Denizlispor tüm maçlarda  sahaya aynı ilk 11'le çıktı. Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in yirmi ikişer  oyuncu oynattığı ilk 3 haftada Konyaspor ve Yukatel Denizlispor'da 15 isim şans  buldu. Süper Lig'de 3 ekip istikrarını bozmadı.

Süper Lig'de 3 ekip ilk 11 istikrarını bozmadı

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk 3  haftasında Alanyaspor, Konyaspor ve Yukatel Denizlispor teknik direktörleri tüm  müsabakalara aynı 11'le başladı.

İlk 3 haftada 320 futbolcunun forma şansı bulduğu Süper Lig'de bu  oyunculardan 251'i ilk 11'de sahaya çıktı. Sezona Beşiktaş'a başladıktan sonra  Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma, Medipol Başakşehir'den Göztepe'ye  kiralanan Soner Aydoğdu 3 haftalık süreçte iki takımda birden forma giyen isimler  oldu.

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Konyaspor Teknik Direktörü  Aykut Kocaman ve Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, 3 müsabakada  da ilk 11'lerini bozmadı.

Bu 3 takımın kadro istikrarını bozmadığı Süper Lig'de Demir Grup  Sivasspor ile MKE Ankaragücü'nde 10 futbolcu 3 maçta da ilk 11'de yer aldı. Bu  takımların ardından Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'da 9,  Antalyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor 8,  Beşiktaş ve Gazişehir Gaziantep 7, Galatasaray, Gençlerbirliği, Göztepe ve  Trabzonspor 6, Medipol Başakşehir'de ise 5 isim tüm maçlara ilk 11'de başladı.

En fazla oyuncu Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'de

İlk 3 haftalık periyotta Beşiktaş ve Medipol Başakşehir 22 futbolcuya  şans verdi. Kadro istikrarını bozmayan ekiplerden Konyaspor ile Yukatel  Denizlispor ise 15 futbolcuyu sahaya sürdü.

Antalyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray,  Gençlerbirliği ile İstikbal Mobilya Kayserispor 19, Gazişehir Gaziantep, Göztepe  ve Trabzonspor 18, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü 17, Alanyaspor,  Demir Grup Sivasspor ve Kasımpaşa 16 oyuncuyla mücadele etti.

 

 

 

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