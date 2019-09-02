Süper Lig'de 3. hafta puan durumu ve maç sonuçları! Süper Lig 4. hafta fikstürü

Süper Lig'de heyecan artmaya devam ediyor. Oldukça heyecanlı maçlara sahne olan 3. hafta sonrası puan durumu ve önümüzdeki haftanın fikstürüne çevrildi. İşte Süper Lig'de haftanın panoraması...



SÜPER LİG 3. HAFTA SONUÇLARI







SÜPER LİG 3. HAFTA PUAN DURUMU







SÜPER LİG 4. HAFTA FİKSTÜRÜ







