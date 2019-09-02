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02.09.2019 - 01:16

Süper Lig'de 3. hafta puan durumu ve maç sonuçları! Süper Lig 4. hafta fikstürü

Süper Lig'de 3. hafta bu akşam iki maçla sona erdi. Haftaya lider giren Fenerbahçe, kendi sahasında Trabzonspor'la 1-1 berabere kalırken, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Alanyaspor, 3'de 3 yaptı ve liderliğe yükseldi. İşte Süper Lig'de 3. hafta puan durumu, maç sonuçları ve Süper Lig 4. hafta fikstürü...

Süper Lig'de 3. hafta puan durumu ve maç sonuçları! Süper Lig 4. hafta fikstürü

Süper Lig'de heyecan artmaya devam ediyor. Oldukça heyecanlı maçlara sahne olan 3. hafta sonrası puan durumu ve önümüzdeki haftanın fikstürüne çevrildi. İşte Süper Lig'de haftanın panoraması...

SÜPER LİG 3. HAFTA SONUÇLARI

Süper Ligde 3. hafta puan durumu ve maç sonuçları Süper Lig 4. hafta fikstürü


SÜPER LİG 3. HAFTA PUAN DURUMU

Süper Ligde 3. hafta puan durumu ve maç sonuçları Süper Lig 4. hafta fikstürü


SÜPER LİG 4. HAFTA FİKSTÜRÜ

Süper Ligde 3. hafta puan durumu ve maç sonuçları Süper Lig 4. hafta fikstürü


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