30.08.2019 - 09:47| İSTANBUL (AA)
Süper Lig'de 3. haftanın programı
Spor Toto Süper Lig'de heyecan 3. hafta maçlarıyla devam edecek.
Süper Lig:
Bugün: 20.30 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
Yarın: 19.15 Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
21.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)
21.45 Göztepe-Yukatel Denizlispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
1 Eylül Pazar: 19.15 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Eryaman)
19.15 Demir Grup Sivasspor-Gazişehir Gaziantep (Yeni 4 Eylül)
21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
21.45 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Alanyaspor (Yeni Malatya)