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30.08.2019 - 09:47| İSTANBUL (AA)

Süper Lig'de 3. haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 3. hafta maçlarıyla devam edecek.

Süper Lig'de 3. haftanın programı

Süper Lig:

Bugün: 20.30 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Yarın: 19.15 Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
21.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)
21.45 Göztepe-Yukatel Denizlispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

1 Eylül Pazar: 19.15 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Eryaman)
19.15 Demir Grup Sivasspor-Gazişehir Gaziantep (Yeni 4 Eylül)
21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
21.45 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Alanyaspor (Yeni Malatya)

 

 

 

 

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