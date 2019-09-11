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11.09.2019 - 11:46| İSTANBUL (AA)

Süper Lig'de 4. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri duyuruldu. Buna göre zirveyi yakından ilgilendiren Alanyaspor-Fenerbahçe maçında Halis Özkahya düdük çalacak.

Süper Lig'de 4. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

13 Eylül Cuma:

20.30 Galatasaray-Kasımpaşa: Ali Palabıyık

14 Eylül Cumartesi:

17.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

20.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Fırat Aydınus

20.00 Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş: Halil Umut Meler

15 Eylül Pazar:

17.00 MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan

17.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Abdulkadir Bitigen

20.00 Yukatel Denizlispor-Konyaspor: Ali Şansalan

20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

16 Eylül Pazartesi:

 20.00 Alanyaspor-Fenerbahçe: Halil Özkahya

 

 

Fatih Hürkan | Saha Dışı
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