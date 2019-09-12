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12.09.2019 - 09:45| İSTANBUL (AA)

Süper Lig'de 4. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'de 4. hafta mücadelesi, yarın Galatasaray ile Kasımpaşa arasında yapılacak maçla başlayacak.

Süper Lig'de 4. haftanın perdesi açılıyor

 

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Ligde dördüncü haftanın programı şu şekilde:

arın:

20.30 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

14 Eylül Cumartesi:

17.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Antalya)

20.00 Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon)

15 Eylül Pazar:

17.00 MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman Stadyumu)

17.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

20.00 Yukatel Denizlispor-Konyaspor (Denizli Atatürk)

20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)

16 Eylül Pazartesi:

20.00 Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)

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