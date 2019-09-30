30.09.2019 - 22:40 |
Süper Lig'de 6. haftanın toplu sonuçları ve puan durumu! İşte 7. hafta fikstürü
Süper Lig'de heyecan 6. haftayla devam etti. Birbirinden heyecanlı maçların oynandığı hafta oldukça önemli derbilere sahne oldu. Peki Süper Lig'de bu haftaki puan durumu nasıl oldu? İşte bu akşam haftanın kapanış maçı sonrası Süper Lig'de 6. hafta puan durumu, toplu sonuçlar ve 7. hafta fikstürü...
Süper Lig'de 6. hafta bugün oynanan Gazişehir Gaziantep - Göztepe maçıyla sona erdi. Oldukça önemli maçların oynandığı haftada oluşan puan durumu ve maçların sonuçlarını bir araya getirdik. İşte futbolseverlerin merakla araştırdığı Süper Lig'deki 6. hafta puan durumu, sonuçlar ve 7. haftanın fikstürü...
SÜPER LİG 6. HAFTA SONUÇLARI
SÜPER LİG 6. HAFTA PUAN DURUMU
SÜPER LİG 7. HAFTA FİKSTÜRÜ