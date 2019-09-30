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HaberlerFutbolSüper Lig'de 6. haftanın toplu sonuçları ve puan durumu! İşte 7. hafta fikstürü
30.09.2019 - 22:40 |

Süper Lig'de 6. haftanın toplu sonuçları ve puan durumu! İşte 7. hafta fikstürü

Süper Lig'de heyecan 6. haftayla devam etti. Birbirinden heyecanlı maçların oynandığı hafta oldukça önemli derbilere sahne oldu. Peki Süper Lig'de bu haftaki puan durumu nasıl oldu? İşte bu akşam haftanın kapanış maçı sonrası Süper Lig'de 6. hafta puan durumu, toplu sonuçlar ve 7. hafta fikstürü...

Süper Lig'de 6. haftanın toplu sonuçları ve puan durumu! İşte 7. hafta fikstürü

Süper Lig'de 6. hafta bugün oynanan Gazişehir Gaziantep - Göztepe maçıyla sona erdi. Oldukça önemli maçların oynandığı haftada oluşan puan durumu ve maçların sonuçlarını bir araya getirdik. İşte futbolseverlerin merakla araştırdığı Süper Lig'deki 6. hafta puan durumu, sonuçlar ve 7. haftanın fikstürü...

SÜPER LİG 6. HAFTA SONUÇLARI

Süper Ligde 6. haftanın toplu sonuçları ve puan durumu İşte 7. hafta fikstürü



SÜPER LİG 6. HAFTA PUAN DURUMU 

Süper Ligde 6. haftanın toplu sonuçları ve puan durumu İşte 7. hafta fikstürü



SÜPER LİG 7. HAFTA FİKSTÜRÜ

Süper Ligde 6. haftanın toplu sonuçları ve puan durumu İşte 7. hafta fikstürü



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