Süper Lig'de 6. haftanın toplu sonuçları ve puan durumu! İşte 7. hafta fikstürü

Süper Lig'de 6. hafta bugün oynanan Gazişehir Gaziantep - Göztepe maçıyla sona erdi. Oldukça önemli maçların oynandığı haftada oluşan puan durumu ve maçların sonuçlarını bir araya getirdik. İşte futbolseverlerin merakla araştırdığı Süper Lig'deki 6. hafta puan durumu, sonuçlar ve 7. haftanın fikstürü...



SÜPER LİG 6. HAFTA SONUÇLARI









SÜPER LİG 6. HAFTA PUAN DURUMU









SÜPER LİG 7. HAFTA FİKSTÜRÜ









