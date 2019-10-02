Süper Lig'de 7. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 4. haftasında 4, 5 ve 6 Ekim tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig’in 7. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:



4 Ekim Cuma

20.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Yukatel Denizlispor: Bülent Birincioğlu

20.30 Fenerbahçe - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu



5 Ekim Cumartesi

15.00 Kasımpaşa - İttifak Holding Konyaspor: Serkan Tokat

17.30 Göztepe - İstikbal Mobilya Kayserispor: Cüneyt Çakır

20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray: Halil Umut Meler



6 Ekim Pazar

14.00 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan

16.30 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Gazişehir Gaziantep - Medipol Başakşehir: Koray Gençerler

19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Hüseyin Göçek

TFF 1. Lig'de de hakemler belli oldu

TFF 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

4 Ekim Cuma:

19.00 Altay-Bursaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

5 Ekim Cumartesi:

14.00 Giresunspor-Akhisarspor: Özgüç Türkalp

16.30 Eskişehirspor-Fatih Karagümrük: Kutluhan Bilgiç

16.30 İstanbulspor-Keçiörengücü: Caner Ak

19.00 Balıkesirspor-Boluspor: Direnç Tonusluoğlu

6 Ekim Pazar:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Adanaspor: Burak Şeker

16.30 Osmanlıspor-Hatayspor: Alper Çetin

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu: Ramazan Keleş

19.00 Adana Demirspor-Ekol Göz Menemenspor: Onur Özütoprak