Süper Lig'de 7. hafta programı | Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de 7. haftanın perdesi bu akşam açılıyor Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Antalyaspor'u konuk edecek. Günün diğer maçında ise Yeni Malatyaspor sahasında Yakutel Denizlispor'u konuk edecek. Ligde geride kalan 6 haftada topladığı 14 puan ile lider konumunda bulunan Alanyaspor bu hafta Beşiktaş ile Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Transfer ile yeni sezon öncesi büyük sükse yaratan Galatasaray ise Ankara'da Gençlerbirliği'ne konuk olacak. İşte Süper Lig'de 7. hafta programı...

SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ PROGRAMI

04.10.2019

Yeni Malatyaspor- Denizlispor

Fenerbahçe- Antalyaspor

05.10.2019

Gençlerbirliği-Galatasaray

Kasımpaşa- Konyaspor

Göztepe-Kayserispor

06.10.2019

Sivasspor-Ankaragücü

Gaziantep B.B- Başakşehir

Çaykur Rizespor-Trabzonspor

Beşiktaş-Alanyaspor