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04.10.2019 - 11:10 |

Süper Lig'de 7. hafta programı | Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de 7. haftanın perdesi bu akşam oynanacak olan iki maç ile açılacak. Fenerbahçe,Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'un hangi takımlar ile mücadele edeceği 4 büyük kulübün taraftarları tarafından araştırılıyor. Peki Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak? İşte 7. hafta programı

Süper Lig'de 7. hafta programı | Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de 7. haftanın perdesi bu akşam açılıyor Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Antalyaspor'u konuk edecek. Günün diğer maçında ise Yeni Malatyaspor sahasında Yakutel Denizlispor'u konuk edecek. Ligde geride kalan 6 haftada topladığı 14 puan ile lider konumunda bulunan Alanyaspor bu hafta Beşiktaş ile Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Transfer ile yeni sezon öncesi büyük sükse yaratan Galatasaray ise Ankara'da Gençlerbirliği'ne konuk olacak. İşte Süper Lig'de 7. hafta programı...

SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ PROGRAMI

04.10.2019

Yeni Malatyaspor- Denizlispor
Fenerbahçe- Antalyaspor

05.10.2019

Gençlerbirliği-Galatasaray
Kasımpaşa- Konyaspor
Göztepe-Kayserispor

06.10.2019

Sivasspor-Ankaragücü
Gaziantep B.B- Başakşehir
Çaykur Rizespor-Trabzonspor
Beşiktaş-Alanyaspor

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