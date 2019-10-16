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16.10.2019 - 12:19 |

Süper Lig'de 8. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 8. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig’in 8. haftasında 18 Ekim Cuma, 19 Ekim Cumartesi, 20 Ekim Pazar ve 21 Ekim Pazartesi günü oynanacak olan müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu tarafından TFF resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre 8. haftada görev yapacak hakemler şu şekilde:

18 Ekim Cuma
20.30 Galatasaray - Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık

19 Ekim Cumartesi
15.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen
17.30 Trabzonspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Özgür Yankaya
17.30 Medipol Başakşehir - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Mke Ankaragücü - Beşiktaş: Ali Şansalan

20 Ekim Pazar
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
16.30 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır
19.00 Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus

21 Ekim Pazartesi
20.00 İttifak Holding Konyaspor - Btc Turk Yeni Malatyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig müsabakalarında görev yapacak hakemler şöyle:

18 Ekim Cuma:

19.00 Akhisarspor-Eskişehirspor: Emre Malok 

19 Ekim Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

16.30 Bursaspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Yasin Kol

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Murat Erdoğan

20 Ekim Pazar:

14.00 Keçiörengücü-Balıkesirspor: Yiğit Arslan

16.30 Boluspor-Giresunspor: Cihan Aydın

19.00 Altınordu-Altay: Erkan Özdamar

19.00 Adanaspor-İstanbulspor: Turgut Doman

21 Ekim Pazartesi:

19.00 Fatih Karagümrük-Osmanlıspor: Ramazan Keleş

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