Süper Lig'de 8. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig’in 8. haftasında 18 Ekim Cuma, 19 Ekim Cumartesi, 20 Ekim Pazar ve 21 Ekim Pazartesi günü oynanacak olan müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu tarafından TFF resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre 8. haftada görev yapacak hakemler şu şekilde:

18 Ekim Cuma

20.30 Galatasaray - Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık

19 Ekim Cumartesi

15.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen

17.30 Trabzonspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Özgür Yankaya

17.30 Medipol Başakşehir - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Mke Ankaragücü - Beşiktaş: Ali Şansalan

20 Ekim Pazar

14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

16.30 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır

19.00 Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus

21 Ekim Pazartesi

20.00 İttifak Holding Konyaspor - Btc Turk Yeni Malatyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig müsabakalarında görev yapacak hakemler şöyle:

18 Ekim Cuma:

19.00 Akhisarspor-Eskişehirspor: Emre Malok

19 Ekim Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

16.30 Bursaspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Yasin Kol

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Murat Erdoğan

20 Ekim Pazar:

14.00 Keçiörengücü-Balıkesirspor: Yiğit Arslan

16.30 Boluspor-Giresunspor: Cihan Aydın

19.00 Altınordu-Altay: Erkan Özdamar

19.00 Adanaspor-İstanbulspor: Turgut Doman

21 Ekim Pazartesi:

19.00 Fatih Karagümrük-Osmanlıspor: Ramazan Keleş