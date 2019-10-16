Süper Lig'de 8. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler açıklandı.
Süper Lig’in 8. haftasında 18 Ekim Cuma, 19 Ekim Cumartesi, 20 Ekim Pazar ve 21 Ekim Pazartesi günü oynanacak olan müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Merkez Hakem Kurulu tarafından TFF resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre 8. haftada görev yapacak hakemler şu şekilde:
18 Ekim Cuma
20.30 Galatasaray - Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık
19 Ekim Cumartesi
15.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen
17.30 Trabzonspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Özgür Yankaya
17.30 Medipol Başakşehir - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Mke Ankaragücü - Beşiktaş: Ali Şansalan
20 Ekim Pazar
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
16.30 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır
19.00 Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus
21 Ekim Pazartesi
20.00 İttifak Holding Konyaspor - Btc Turk Yeni Malatyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig müsabakalarında görev yapacak hakemler şöyle:
18 Ekim Cuma:
19.00 Akhisarspor-Eskişehirspor: Emre Malok
19 Ekim Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
16.30 Bursaspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Yasin Kol
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Murat Erdoğan
20 Ekim Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Balıkesirspor: Yiğit Arslan
16.30 Boluspor-Giresunspor: Cihan Aydın
19.00 Altınordu-Altay: Erkan Özdamar
19.00 Adanaspor-İstanbulspor: Turgut Doman
21 Ekim Pazartesi:
19.00 Fatih Karagümrük-Osmanlıspor: Ramazan Keleş