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20.10.2019 - 22:07 |

Süper Lig'de 8. hafta puan durumu ve maç sonuçları!

Süper Lig'de 8. hafta heyecanı bugün oynanan 3 maçla devam etti. Lider Alanyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 5-2 yenerek liderliğini sürdürürken Kayserispor ve Kasımpaşa ise 1-1 berabere kaldı. Son iki haftadır galibiyete hasret kalan Fenerbahçe ise Denizli deplasmanında 3 puanı 2 golle aldı. İşte bir maçın eksik olduğu Süper Lig'de 8. hafta puan durumu ve maç sonuçları...

Süper Lig'de 8. hafta puan durumu ve maç sonuçları!

Süper Lig'de 8. hafta yarın oynanacak Konyaspor-Yeni Malatyaspor maçıyla sona erecek. Zorlu mücadele öncesi Süper Lig'de şimdiye dek alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

SÜPER LİG'DE 8. HAFTA SONUÇLARI (1 MAÇ EKSİK)

Süper Ligde 8. hafta puan durumu ve maç sonuçları



SÜPER LİG'DE 8. HAFTA PUAN DURUMU (1 MAÇ EKSİK)

Süper Ligde 8. hafta puan durumu ve maç sonuçları


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