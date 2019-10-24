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24.10.2019 - 10:20 | | İSTANBUL (AA)

Süper Lig'de 9. hafta başlıyor

Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak maçla başlayacak hafta, 27 Ekim'de Beşiktaş-Galatasaray derbisine sahne olacak.

Süper Lig'de 9. hafta başlıyor

Süper Lig'in 9. haftası, yarın oynanacak Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü maçıyla başlayacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Haftanın en önemli maçında ise Beşiktaş ile Galatasaray, 27 Ekim Pazar günü karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'taki derbinin başlama saati 19.00.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

26 Ekim Cumartesi:

15.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)

17.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)

20.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor (Ülker)

27 Ekim Pazar:

14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni Malatya)

16.30 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.30 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor (Eryaman)

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

28 Ekim Pazartesi:

20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

 

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