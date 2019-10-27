27.10.2019 - 23:09 |
Süper Lig'de 9. hafta puan durumu ve maç sonuçları!
Süper Lig'de 9. hafta heyecanı bugün oynanan 4 maçla devam etti. Beşiktaş-Galatasaray derbisine sahne olan haftada 3 puanı cebine koyan taraf Beşiktaş oldu. İşte bir maçın eksik olduğu Süper Lig'de 9. hafta puan durumu ve maç sonuçları...
Süper Lig'de 9. hafta yarın oynanacak Başakşehir - Trabzonspor maçıyla sona erecek. Zorlu mücadele öncesi Süper Lig'de şimdiye dek alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...
SÜPER LİG'DE 9. HAFTA SONUÇLARI (1 MAÇ EKSİK)
SÜPER LİG'DE 9. HAFTA PUAN DURUMU (1 MAÇ EKSİK)