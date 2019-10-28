Süper Lig'de 9. hafta puan durumu ve maç sonuçları! İşte 10. hafta fikstürü

Süper Lig'de heyecan 9. hafta maçlarıyla devam etti. Birbirinden çarpıcı maçların oynandığı hafta sonrası oluşan puan durumunu bir araya getirdik. İşte Süper Lig 9. hafta puan durumu ve 10. hafta fikstürü...



SÜPER LİG'DE 9. HAFTA SONUÇLARI







SÜPER LİG'DE 9. HAFTA PUAN DURUMU









SÜPER LİG'DE 10. HAFTA FİKSTÜRÜ







