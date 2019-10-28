28.10.2019 - 22:00 |
Süper Lig'de 9. hafta puan durumu ve maç sonuçları! İşte 10. hafta fikstürü
Süper Lig'de 9. hafta bugün oynanan ve müthiş bir heyecana sahne olan Başakşehir - Trabzonspor maçıyla sona erdi. Zorlu mücadele sonrası Süper Lig'in 9. haftasında alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu bir araya getirdik. İşte Süper Lig'de 9. haftanın görünümü ve 10. hafta fikstürü...
Süper Lig'de heyecan 9. hafta maçlarıyla devam etti. Birbirinden çarpıcı maçların oynandığı hafta sonrası oluşan puan durumunu bir araya getirdik. İşte Süper Lig 9. hafta puan durumu ve 10. hafta fikstürü...
SÜPER LİG'DE 9. HAFTA SONUÇLARI
SÜPER LİG'DE 9. HAFTA PUAN DURUMU
SÜPER LİG'DE 10. HAFTA FİKSTÜRÜ