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28.10.2019 - 22:00 |

Süper Lig'de 9. hafta puan durumu ve maç sonuçları! İşte 10. hafta fikstürü

Süper Lig'de 9. hafta bugün oynanan ve müthiş bir heyecana sahne olan Başakşehir - Trabzonspor maçıyla sona erdi. Zorlu mücadele sonrası Süper Lig'in 9. haftasında alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu bir araya getirdik. İşte Süper Lig'de 9. haftanın görünümü ve 10. hafta fikstürü...

Süper Lig'de 9. hafta puan durumu ve maç sonuçları! İşte 10. hafta fikstürü

Süper Lig'de heyecan 9. hafta maçlarıyla devam etti. Birbirinden çarpıcı maçların oynandığı hafta sonrası oluşan puan durumunu bir araya getirdik. İşte Süper Lig 9. hafta puan durumu ve 10. hafta fikstürü...

SÜPER LİG'DE 9. HAFTA SONUÇLARI 

Süper Ligde 9. hafta puan durumu ve maç sonuçları İşte 10. hafta fikstürü


SÜPER LİG'DE 9. HAFTA PUAN DURUMU 

Süper Ligde 9. hafta puan durumu ve maç sonuçları İşte 10. hafta fikstürü



SÜPER LİG'DE 10. HAFTA FİKSTÜRÜ

Süper Ligde 9. hafta puan durumu ve maç sonuçları İşte 10. hafta fikstürü


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