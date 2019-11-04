Süper Lig'de Anadolu takımları zirve yarışında! İşte puan durumu ve toplu sonuçlar

Süper Lig'de 10. hafta maçları bu akşam oynanacak olan Ankaragücü, Gazişehir Gaziantep maçı ile sonlanacak. Lig'de 10. haftanın açılış maçında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0'la geçerken Cumartesi günü oynanan Antalyaspor-Beşiktaş maçında gülen taraf siyah beyazlı takım oldu. Trabzonspor sahasında konuk ettiği Göztepe karşısında sürpriz bir sonuca imza attı ve sahadan 1-0'lık sonuçla mağlup ayrıldı.

Haftanın bir diğer sürpriz sonucu ise dün akşam Kayseri'de oynandı. Liderlik umutları ile gittiği Kayseri deplasmanında Umut Bulut'un attığı golle sahadan 1-0 mağlup ayrılan Fenerbahçe büyük şok yaşadı. İşte Süper Lig'de oluşan son puan durumu ve alınan toplu sonuçlar...