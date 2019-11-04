04.11.2019 - 07:34 |
Süper Lig'de Anadolu takımları zirve yarışında! İşte puan durumu ve toplu sonuçlar
Süper Lig'de 10. hafta maçları dün oynanan üç karşılaşma ile devam etti. Lider Alanyaspor Cumartesi günü oynanan maçta Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. Sivasspor deplasmanda Denizlispor'u 2 golle geçti. ve liderin 1 puan arkasında yer aladı. Yeni Malatyaspor ise Kasımpaşa deplasmanında iki puan bıraktı ve üçüncü sıradaki yerini korudu. İşte Süper Lig'de oluşan son puan durumu ve toplu sonuçlar...
Süper Lig'de 10. hafta maçları bu akşam oynanacak olan Ankaragücü, Gazişehir Gaziantep maçı ile sonlanacak. Lig'de 10. haftanın açılış maçında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0'la geçerken Cumartesi günü oynanan Antalyaspor-Beşiktaş maçında gülen taraf siyah beyazlı takım oldu. Trabzonspor sahasında konuk ettiği Göztepe karşısında sürpriz bir sonuca imza attı ve sahadan 1-0'lık sonuçla mağlup ayrıldı.
Haftanın bir diğer sürpriz sonucu ise dün akşam Kayseri'de oynandı. Liderlik umutları ile gittiği Kayseri deplasmanında Umut Bulut'un attığı golle sahadan 1-0 mağlup ayrılan Fenerbahçe büyük şok yaşadı. İşte Süper Lig'de oluşan son puan durumu ve alınan toplu sonuçlar...