Ligin 6. haftasÄ±nda yarÄ±n Galatasaray ile FenerbahÃ§e karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. TÃ¼rk Telekom StadÄ±'ndaki mÃ¼cadele saat 20.00'de baÅŸlayacak. beIN Sports'dan naklen yayÄ±nlanacak maÃ§Ä± hakem CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r yÃ¶netecek.

Ligdeki 5 maÃ§ta 3 galibiyet ve birer beraberlikle yenilgisi bulunan FenerbahÃ§e, 10 puanla ikinci sÄ±rada yer alÄ±yor.

Sezonun ilk 5 maÃ§Ä±nda ikiÅŸer galibiyet ve beraberlik elde eden Galatasaray, bir kez de maÄŸlup oldu. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, 8 puanla 7. sÄ±rada bulunuyor.