Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerGalatasaraySüper Lig'de derbi heyecanÄ±
27.09.2019 - 10:15 | | Ä°STANBUL (AA) -Â

Süper Lig'de derbi heyecanÄ±

SÃ¼per Lig'in 6. haftasÄ± derbi mÃ¼cadelesine sahne olacak.

Süper Lig'de derbi heyecanÄ±

Ligin 6. haftasÄ±nda yarÄ±n Galatasaray ile FenerbahÃ§e karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. TÃ¼rk Telekom StadÄ±'ndaki mÃ¼cadele saat 20.00'de baÅŸlayacak. beIN Sports'dan naklen yayÄ±nlanacak maÃ§Ä± hakem CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r yÃ¶netecek.

Ligdeki 5 maÃ§ta 3 galibiyet ve birer beraberlikle yenilgisi bulunan FenerbahÃ§e, 10 puanla ikinci sÄ±rada yer alÄ±yor.

Sezonun ilk 5 maÃ§Ä±nda ikiÅŸer galibiyet ve beraberlik elde eden Galatasaray, bir kez de maÄŸlup oldu. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, 8 puanla 7. sÄ±rada bulunuyor.

Adam Lallana'dan baÅŸ döndüren hareket!
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
TÜM HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

KasÄ±mpaÅŸa, Denizli deplasmanÄ±nda

KasÄ±mpaÅŸa, Denizli deplasmanÄ±nda

Futbolda haftanÄ±n programÄ±!

Futbolda haftanÄ±n programÄ±!

Formula 1'de sÄ±radaki durak Rusya

Formula 1'de sÄ±radaki durak Rusya

Giovanni Sio: TakÄ±m için en iyisini yapmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorum

Giovanni Sio: TakÄ±m iÃ§in en iyisini yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum

SÄ±radaki Haber