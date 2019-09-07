07.09.2019 - 23:19
Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu! Galatasaray - Fenerbahçe...
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 28 Eylül cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
Süper Lig'de program açıklandı. Buna göre Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 28 Eylül cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
Trabzonspor-Beşiktaş maçı, 29 Eylül Pazar günü 19:00'da oynanacak.
Trabzonspor-Galatasaray maçı 1 Aralık Pazar saat 19:00'da oynanacak.
Beşiktaş-Galatasaray derbisi 27 Ekim Pazar saat 19:00'da oynanacak.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 22 Aralık Pazar günü saat 19:00'da başlayacak
DETAYLAR BİRAZDAN...