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14.09.2019 - 11:16 |

Süper Lig'de Galatasaray, Falcao ile güldü. İşte puan durumu bugün oynanacak maçlar

Süper Lig'de Galatasaray 4. hafta açılış maçında sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Yeni transfer Falcao'yu izlemeye giden binlerce taraftar 38. dakikada yıldız golcüsünün ayağından bulduğu golle maçı 1-0 kazandı ve Lig'de puanını 7'ye yükseltti. Bu sonucun ardından Sarı Kırmızılı takım maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. Peki Süper Lig'de bugün hangi maçlar oynanacak? İşte Süper Lig'de günün maçları ve puan durumu...

Süper Lig'de Galatasaray, Falcao ile güldü. İşte puan durumu bugün oynanacak maçlar

Süper Lig'de 4. hafta açılış maçında Galatasaray yeni golcüsü Radamel Falcao'nun ayağından bulduğu golle 3 puanı hanesine yazdırdı. Fatih Terim'in cezalı olduğu maçta binlerce futbolsever yeni yıldızlarını yakından izlemek için Türk Telekom Stadyumuna akın etti. Galatasaray aldığı 3 puan ve maç fazlası ile Süper Lig'de 5. sıraya yükseldi. Peki Süper Lig'de bugün hangi maçlar oynanacak?

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Ligde Galatasaray, Falcao ile güldü. İşte puan durumu bugün oynanacak maçlar

SÜPER LİG'DE BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR

Süper Ligde Galatasaray, Falcao ile güldü. İşte puan durumu bugün oynanacak maçlar

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