Süper Lig'de Galatasaray, Falcao ile güldü. İşte puan durumu bugün oynanacak maçlar

Süper Lig'de 4. hafta açılış maçında Galatasaray yeni golcüsü Radamel Falcao'nun ayağından bulduğu golle 3 puanı hanesine yazdırdı. Fatih Terim'in cezalı olduğu maçta binlerce futbolsever yeni yıldızlarını yakından izlemek için Türk Telekom Stadyumuna akın etti. Galatasaray aldığı 3 puan ve maç fazlası ile Süper Lig'de 5. sıraya yükseldi. Peki Süper Lig'de bugün hangi maçlar oynanacak?

SÜPER LİG PUAN DURUMU



SÜPER LİG'DE BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR