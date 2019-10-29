Süper Lig'de haftanın sonuçları ve puan durumu

Süper Lig'de heyecan son sürat devam etti. Süper Lig'de 9. haftanın açılış maçında Rizespor, evinde Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Rizespor 4 maçlık yenilgi serisini ve 6 maçlık galibiyet hasretini, Başkent ekibi karşısında noktaladı. Lider Alanya, Gaziantep deplasmanından 1-1'lik eşitlikle dönerken, Sivasspor, Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Yiğido, sahasındaki 5 maçta, 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek, başarılı bir grafik çizdi.

Taraftarı önünde Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, baştan sona hakimiyeti kaybetmediği maçta Konyaspor'u 5-1'le geçti. Bu sonucun ardından Ersun Yanal'ın öğrencileri, Alanyaspor'un 1 puan gerisinde 17 puanla 2. sıraya yerleşti.

Haftanın en önemli maçı Vodafone Park'ta oynandı. Derbi maçta Beşiktaş sahasında Galatasaray’ı 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlı takıma galibiyeti getiren golü 69'uncu dakikada Umut Nayir kaydetti.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 12'ye yükseltirken, Galatasaray 13 puanda kaldı. 9. haftanın kapanış maçında Başakehir'le Trabzonspor karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Süper Lig 9. hafta maç sonuçları

25 Ekim Cuma

20.30 Çaykur Rizespor - Ankaragücü: 2-0

26 Ekim Cumartesi

15.00 Sivasspor - Antalyaspor: 2-1

17.30 Gaziantep FK - Alanyaspor: 1-1

20.00 Fenerbahçe - Konyaspor: 5-1

27 Ekim Pazar

14.00 Yeni Malatyaspor - Kayserispor: 4-0

16.30 Gençlerbirliği - Denizlispor: 0-2

16.30 Göztepe - Kasımpaşa: 1-4

19.00 Beşiktaş - Galatasaray: 1-0

28 Ekim Pazartesi

20.00 Başakşehir - Trabzonspor: 2-2

Süper Lig puan durumu

1. AYTEMİZ ALANYASPOR 18 puan

2. FENERBAHÇE 17 puan

3. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 16

4. TRABZONSPOR 16 puan

5. DEMİR GRUP SİVASSPOR 15 puan

6. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 15 puan

7. GALATASARAY 13 puan

8. BEŞİKTAŞ 12 puan

9. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 12 puan

10. GAZİANTEP FK 12

11. KASIMPAŞA 11 puan

12. YUKATEL DENİZLİSPOR 11 puan

13. ÇAYKUR RİZESPOR 11 puan

14. ANTALYASPOR 11 puan

15. GÖZTEPE 9 puan

16. MKE ANKARAGÜCÜ 9 puan

17. GENÇLERBİRLİĞİ 6 puan

18. KAYSERİSPOR 4 puan