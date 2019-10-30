Süper Lig'de hoca kıyımı! 4 takım, 5 ayrılık...

İstikbal Mobilya Kayserispor iki isimle olmak üzere, Yukatel Denizlispor, Göztepe ve Gençlerbirliği çalıştıkları teknik adamlarla yollarını ayırdı.

KAYSERİ’DE 9 HAFTADA 2 TEKNİK DİREKTÖR GİTTİ

Süper Lig’de sezona teknik direktör Hikmet Karaman ile başlayan ardından Samet Aybaba ile devam eden İstikbal Mobilya Kayserispor, henüz 10’uncu haftaya girilirken 3’üncü teknik direktör ile çalışmaya hazırlanıyor. Hikmet Karaman’ın takımın başında olduğu ilk 7 haftada 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak başarısız bir grafik çizen sarı-kırmızılılar, son olarak Göztepe karşısında alınan 4-0’lık yenilginin ardından Karaman ile yollarını ayırdı. Kayseri temsilcisi, Karaman yönetiminde 7 haftada galibiyetle tanışamazken, 7 kez rakip ağları havalandırdı, buna karşılık kalesinde de 14 gol gördü.

Hikmet Karaman ile yolların ayrılmasının ardından Kayserispor’da teknik direktörlük koltuğuna oturan Samet Aybaba’nın sarı-kırmızılı kulüpteki macerası kısa sürdü. Aybaba takımın başında sadece 17 gün kalabildi. Sarı-kırmızılılar Aybaba yönetiminde iç sahada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken deplasmanda da Yeni Malatyaspor’a 4-0 kaybetti ve ligin dibine demir attı.

DENİZLİ’DE İLDİZ DÖNEMİ İYİ BAŞLADI, KÖTÜ BİTTİ

Teknik direktör Yücel İldiz ile yeniden Süper Lig’e yükselen ve tecrübeli futbol adamıyla yoluna devam eden Yukatel Denizlispor, sezona hızlı başladı. İldiz yönetiminde sezonun ilk maçında sahasında Galatasaray’ı, sonraki hafta deplasmanda Antalyaspor’u 2-0’lık skorlarla mağlup ederek 2’de 2 yapan yeşil-siyahlılar sonrasında ise kötü bir grafik çizdi.

En son 7’nci haftada deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor’a 5-1 kaybedilen maç sonrası Denizlispor’da Yücel İldiz devri kapandı. İldiz ile yeşil-siyahlılar ilk 2 hafta kazandıktan sonra galibiyet yüzü göremedi ve kalan 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Denizlispor, İldiz zamanında 6 gol kaydederken, 8 gol yedi.

İldiz’in ardından Mehmet Özdilek ile çalışmaya başlayan Denizlispor, 2 haftada 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.

GÖZTEPE’DE 2’NCİ TUNA DÖNEMİ SONA ERDİ

Göztepe de Süper Lig’in 9’uncu haftasında evinde Kasımpaşa’ya karşı aldığı 4-1'lik yenilgi sonrası teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayırdı. Geçen sezon takımın başına 2’nci kez getirilen Tuna yönetiminde sarı-kırmızılılar, bu sezon 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. İzmir temsilcisi 9 haftada 8 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü ve 9 puanla ligde 15’inci sırada yerini aldı.

GENÇLERBİRLİĞİ’NDE DE KAPLAN İLE YOLLAR AYRILDI

Bu sezon yeniden Süper Lig’e çıkan Başkent ekibi Gençlerbirliği’nde de 10’uncu hafta öncesi değişiklik oldu ve daha önce de takımı çalıştıran Mustafa Kaplan ile yollar ayrıldı. Kaplan dönemi, 9’uncu haftada iç sahada Denizlispor’a karşı alınan 2-0’lık mağlubiyetle sona erdi. Kırmızı-siyahlılar Kaplan ile geride kalan 9 haftada sadece 1 kez galibiyetle tanıştı, 5 kez mağlup oldu, 3 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı. Ankara ekibi bu süreçte rakip kaleye 12 gol gönderirken, kalesinde 14 gol gördü. Gençlerbirliği 9’uncu hafta itibarıyla ligde 6 puan ile 17’nci sırada yer alıyor.