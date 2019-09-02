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02.09.2019 - 09:16

Süper Lig'de liderlik koltuğu el değiştirdi! İşte Süper Lig puan durumu ve toplu sonuçlar

Süper Lig'de 3. hafta maçları dün oynanan 4 karşılaşma ile tamamlandı. Haftanın en kritik mücadelesinde Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk etti. Hızlı başlayan maçta Garry Rodriguez ile öne geçen Fenerbahçe, Ekuban'ın golüne engel olamadı. İlerleyen dakikalarda iki takımda buldukları pozisyonlardan yararlanamadı ve puanları paylaşmak zorunda kaldı. Galatasaray iki haftanın ardından üç puanı son dakikada bulduğu golle alırken Beşiktaş, Vodafone Park'ta Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. İşte Süper Lig puan durumu ve toplu sonuçlar...

Süper Lig'de liderlik koltuğu el değiştirdi! İşte Süper Lig puan durumu ve toplu sonuçlar

Süper Lig'de 3. hafta maçları dün oynanan 4 karşılaşma ile tamamlandı. Haftanın açılış maçında Galatasaray, Kayserispor deplasmanda öldü öldü dirildi. Kartların havada uçuştuğu maçta Galatasaray uzatma dakikalarında bulduğu golle 3 puanı hanesine yazdırdı. Cumartesi gününün en önemli karşılaşmasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'u konuk ederken sahada karşılıklı atılan iki golün dışında gol sesi çıkmadı ve iki ekip puanları paylaştı.

Haftanın önemli müsabakasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk ettiği Garry Rodriguez'in golü ile öne geçen Fenerbahçe, Caleb Ekuban'ın golüne engel olamadı ve sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı. İşte Süper Lig puan durumu ve alınan toplu sonuçlar...

SÜPER LİG'DE ALINAN TOPLU SONUÇLAR

Süper Ligde liderlik koltuğu el değiştirdi İşte Süper Lig puan durumu ve toplu sonuçlar

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Ligde liderlik koltuğu el değiştirdi İşte Süper Lig puan durumu ve toplu sonuçlar

 

 

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