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30.10.2019 - 16:16 |

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 9. haftalar sonunda şampiyonluk oranları güncellendi. Yeni oranlara göre Fenerbahçe ve Galatasaray 2.65 oranla favori gösterildi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları belli oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray 2.65 oranla favori gösterilirken Beşiktaş 5.25 oranla üçüncü, Trabzonspor ise 8.00 oranla dördüncü sırada yer aldı.

İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları

Galatasaray: 2.65

Fenerbahçe: 2.65

Beşiktaş: 5.25

Trabzonspor: 8.00

Başakşehir: 15.00

Alanyaspor: 30.00

 

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