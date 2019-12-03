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03.12.2019 - 10:08 |

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Ligde 13 hafta sonunda oluşan puan durumu neticesinde şampiyonluk oranları da güncellendi. Fenerbahçe ve Galatasaray 2.70'lik oranla favori gösterildi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu heyecanın sonucunda haftalar ilerledikçe şampiyonluk oranları da güncelleniyor.

Son yapılan güncellemede Fenerbahçe ve Galatasaray 2.70 oranla ligin favorisi olarak gösterildi. Kayserispor galibiyetiyle 3. sıraya yükselen Beşiktaş 4.75 oranla şampiyonluğun üçüncü favorisi olarak sıralamada yer aldı.

Ligin 4. sırasına 23 puanla yerleşen Trabzonspor 9.00 oranla karşımıza çıktı.

İstikrarlı görüntüsüyle ligde 2. sırada bulunan Medipol Başakşehir'e 12.00 oran verilirken, Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'un şampiyonluk oranı ise 35.00 olarak belirlendi.

İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları:

-Fenerbahçe: 2.70
-Galatasaray: 2.70
-Beşiktaş: 4.75
-Trabzonspor: 9.00
-Başakşehir 12.00
-Sivasspor 35.00

Süper Ligde şampiyonluk oranları güncellendi

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