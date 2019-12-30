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30.12.2019 - 13:51 |

SON DAKİKA: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

İlk yarının son haftasının da tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. 2.80 oranla Fenerbahçe mutlak favori olarak gösterildi.

SON DAKİKA: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de ilk yarı dün oynanan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçıyla tamamlandı. Bu maçın ardından İddaa Risk Yönetimi de şampiyonluk oranlarını güncelledi.

Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden sarı lacivertli takım 2.80 oranla mutlak şampiyonluk favorisi olarak gösterildi.

Fenerbahçe'nin en yakın takipçisi lig lideri Sivasspor ve ilk yarıyı 5. tamamlayan Beşiktaş oldu: 4.50

İşte güncellenen şampiyonluk oranları:

Fenerbahçe: 2.80

Sivasspor: 4.50

Beşiktaş: 4.50

Galatasaray: 7.50

Başakşehir: 7.50

Trabzonspor: 7.50

Alanyaspor: 30.00

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