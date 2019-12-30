30.12.2019 - 13:51 |
SON DAKİKA: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
İlk yarının son haftasının da tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. 2.80 oranla Fenerbahçe mutlak favori olarak gösterildi.
Süper Lig'de ilk yarı dün oynanan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçıyla tamamlandı. Bu maçın ardından İddaa Risk Yönetimi de şampiyonluk oranlarını güncelledi.
Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden sarı lacivertli takım 2.80 oranla mutlak şampiyonluk favorisi olarak gösterildi.
Fenerbahçe'nin en yakın takipçisi lig lideri Sivasspor ve ilk yarıyı 5. tamamlayan Beşiktaş oldu: 4.50
İşte güncellenen şampiyonluk oranları:
Fenerbahçe: 2.80
Sivasspor: 4.50
Beşiktaş: 4.50
Galatasaray: 7.50
Başakşehir: 7.50
Trabzonspor: 7.50
Alanyaspor: 30.00