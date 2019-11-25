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25.11.2019 - 15:53 |

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! G.Saray favori...

Süper Lig'de 12. haftanın tamamlanmasına 1 maç kala şampiyonluk oranları güncellendi. Son şampiyon Galatasaray ve Fenerbahçe 2.70'lik oranla favori olarak gösterildi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! G.Saray favori...

Oynadığı oyunla eleştirilen, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde beklentileri karşılayamayan; aynı zamanda da sakatlıklarla boğuşan Galatasaray için şampiyonluk oranlarında sürpriz bir rakam tercih edildi.

Güncellenen oranlarla Galatasaray ve Fenerbahçe 2.70'lik oranla ligin favorisi olarak gösterildi. Galibiyet serisiyle ligin zirvesine tırmanan Beşiktaş'ın oranı 5.00 olarak belirlendi.

Trabzonspor'un 7.50, Medipol Başakşehir'in 13.00, ligin lideri Demir Grup Sivasspor'un şampiyonluk oranı ise 40.00...

İşte oranlar: 

Galatasaray: 2.70

Fenerbahçe: 2.70

Beşiktaş: 5.00

Trabzonspor: 7.50

Medipol Başakşehir: 13.00

Sivasspor: 40.00

Süper Ligde şampiyonluk oranları güncellendi G.Saray favori...

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