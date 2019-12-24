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24.12.2019 - 14:56 |

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...

İddaa risk yönetimi Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi. İddaa şampiyonluğun mutlak favorisi olarak Fenerbahçe'yi gösterdi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...

Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa risk yönetimi, 2.70'lik oranla Fenerbahçe'yi şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterdi.

İşte şampiyonluk oranları:

2.70 Fenerbahçe
4.50 Beşiktaş
4.50 Sivasspor
6.50 Galatasaray
8.00 Trabzonspor
8.00 Başakşehir

Bir önceki şampiyonluk oranları ise şu şekildeydi:

Fenerbahçe: 3.00
Beşiktaş: 4.25
Galatasaray: 4.25
Sivasspor: 4.75
Trabzonspor: 9.00
Başakşehir: 13.00

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Süper Ligde şampiyonluk oranları güncellendi İşte favori...

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