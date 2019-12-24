24.12.2019 - 14:56 |
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...
İddaa risk yönetimi Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi. İddaa şampiyonluğun mutlak favorisi olarak Fenerbahçe'yi gösterdi.
Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa risk yönetimi, 2.70'lik oranla Fenerbahçe'yi şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterdi.
İşte şampiyonluk oranları:
2.70 Fenerbahçe
4.50 Beşiktaş
4.50 Sivasspor
6.50 Galatasaray
8.00 Trabzonspor
8.00 Başakşehir
Bir önceki şampiyonluk oranları ise şu şekildeydi:
Fenerbahçe: 3.00
Beşiktaş: 4.25
Galatasaray: 4.25
Sivasspor: 4.75
Trabzonspor: 9.00
Başakşehir: 13.00
ŞAMPİYONLUK ORANLARINA BAHİS YAPMAK İÇİN HEMEN TIKLAYIN!