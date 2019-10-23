Süper Lig’de sezonun en gollü haftası geride kaldı

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun ilk 8 haftası geride kaldı.

Aytemiz Alanyaspor’un liderliği ile geçilen haftada Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kayıp yaşamazken; Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü ile 0-0 berabere kalarak dört büyük takım arasında puan kaybeden tek ekip olarak dikkat çekti. 8’inci haftada oynanan 9 karşılaşmada 33 gol atılırken, yakalanan 3.67’lik gol oranı sezonun geride kalan bölümünde en yüksek ortalama ile dikkat çekti. 8’inci haftada atılan 33 golden önce ise 2’nci ve 7’nci haftalarda atılan 28 gol, en yüksek rakam olarak dikkat çekiyordu.

EN FARKLI SKOR BU HAFTADA GELDİ

Süper Lig’de bu hafta oynanan Antalyaspor - Gençlerbirliği karşılaşması sezonun en farklı biten mücadelesine sahne oldu. Gençlerbirliği, deplasmanda 6-0 kazanarak hem ilk galibiyetini aldı hem de sezonun şu ana kadarki en farklı galibiyetine imza attı.

ALANYA’DA GOL YAĞMURU

Öte yandan geçtiğimiz hafta oynanan Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor karşılaşmasında sezonun bir başka ilki daha yaşandı. Alanyaspor’un kendi sahasında 5-2 kazandığı ve liderliğini sürdürdüğü mücadele, sezonun şu ana kadarki en gollü maçı oldu. İlk 7 haftada hiçbir mücadelede 7 gol çıkmazken, son olarak geçtiğimiz yılın son haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor - Galatasaray mücadelesinde 7 gol çıkarken, ev sahibi ekip mücadeleyi 4-3 kazanmayı başardı.