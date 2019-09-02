Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFutbolSüper Lig'de son dakika transfer haberleri! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor transferleri
02.09.2019 - 18:48

Süper Lig'de son dakika transfer haberleri! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor transferleri

Süper Lig'de transfer son günü yaşanıyor. Son birkaç saatin kaldığı yaz transfer dönemine ilişkin dört büyük kulübün taraftarları son dakika transferlerinin kimler olduğunu merak ediyor. İşte Süper Lig'de 4 büyüklerin şimdiye kadar gerçekleşen son dakika transferlerinin hepsi...

Süper Lig'de son dakika transfer haberleri! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor transferleri

2019-2020 yaz transfer döneminde son gün geldi çattı. Süper Lig'de kulüpler artık son saatlerine girilen transfer döneminde son çalışmalarını yürütüyor. Peki transferin son gününde 4 büyük takım hangi oyuncuları alıp hangi oyuncuları sattı?

GALATASARAY

Gelenler: Radamel Falcao (Monaco), Florin Andone (Brighton - Kiralık), Mario Lemina (Southampton- Kiralık)

Gidenler: Mbaye Diagne (Club Brugge - Kiralık), Martin Linnes (Kasımpaşa - Kiralık)

FENERBAHÇE

Gelenler: Luiz Gustavo (Marsilya'dan bonservisi ile transfer edilmesi bekleniyor), 

Gidenler: Allahyar Sayyadmanesh (İstanbulspor'a kiralık verilmesi bekleniyor)

BEŞİKTAŞ:

Gelenler: Abdoulay Diaby (Sporting Lizbon - Kiralık)

GidenlerBeşiktaş'ta transferin son gününde henüz giden bir oyuncu olmadı.

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da transferin son iki günde henüz gelen ve giden bir oyuncu olmadı.

Juventus'lu yetenekten mükemmel gol!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gençlerbirliği, Floyd Ayite'yi kadrosuna kattı

Gençlerbirliği, Floyd Ayite'yi kadrosuna kattı

Başakşehir, Berkay Özcan'ı kiraladı!

Başakşehir, Berkay Özcan'ı kiraladı!

Adana Demirspor'a kiralık forvet

Adana Demirspor'a kiralık forvet

Furkan Soyalp Gazişehir Gaziantep'te

Furkan Soyalp Gazişehir Gaziantep'te

Sıradaki Haber