Süper Lig'de son dakika transfer haberleri! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor transferleri

2019-2020 yaz transfer döneminde son gün geldi çattı. Süper Lig'de kulüpler artık son saatlerine girilen transfer döneminde son çalışmalarını yürütüyor. Peki transferin son gününde 4 büyük takım hangi oyuncuları alıp hangi oyuncuları sattı?



GALATASARAY



Gelenler: Radamel Falcao (Monaco), Florin Andone (Brighton - Kiralık), Mario Lemina (Southampton- Kiralık)



Gidenler: Mbaye Diagne (Club Brugge - Kiralık), Martin Linnes (Kasımpaşa - Kiralık)



FENERBAHÇE



Gelenler: Luiz Gustavo (Marsilya'dan bonservisi ile transfer edilmesi bekleniyor),



Gidenler: Allahyar Sayyadmanesh (İstanbulspor'a kiralık verilmesi bekleniyor)



BEŞİKTAŞ:



Gelenler: Abdoulay Diaby (Sporting Lizbon - Kiralık)



Gidenler: Beşiktaş'ta transferin son gününde henüz giden bir oyuncu olmadı.



TRABZONSPOR



Trabzonspor'da transferin son iki günde henüz gelen ve giden bir oyuncu olmadı.



