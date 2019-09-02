Süper Lig'de son dakika transfer haberleri! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor transferleri
Süper Lig'de transfer son günü yaşanıyor. Son birkaç saatin kaldığı yaz transfer dönemine ilişkin dört büyük kulübün taraftarları son dakika transferlerinin kimler olduğunu merak ediyor. İşte Süper Lig'de 4 büyüklerin şimdiye kadar gerçekleşen son dakika transferlerinin hepsi...
2019-2020 yaz transfer döneminde son gün geldi çattı. Süper Lig'de kulüpler artık son saatlerine girilen transfer döneminde son çalışmalarını yürütüyor. Peki transferin son gününde 4 büyük takım hangi oyuncuları alıp hangi oyuncuları sattı?
GALATASARAY
Gelenler: Radamel Falcao (Monaco), Florin Andone (Brighton - Kiralık), Mario Lemina (Southampton- Kiralık)
Gidenler: Mbaye Diagne (Club Brugge - Kiralık), Martin Linnes (Kasımpaşa - Kiralık)
FENERBAHÇE
Gelenler: Luiz Gustavo (Marsilya'dan bonservisi ile transfer edilmesi bekleniyor),
Gidenler: Allahyar Sayyadmanesh (İstanbulspor'a kiralık verilmesi bekleniyor)
BEŞİKTAŞ:
Gelenler: Abdoulay Diaby (Sporting Lizbon - Kiralık)
Gidenler: Beşiktaş'ta transferin son gününde henüz giden bir oyuncu olmadı.
TRABZONSPOR
Trabzonspor'da transferin son iki günde henüz gelen ve giden bir oyuncu olmadı.