Süper Lig'de teknik direktör kıyımı! 10 takım...

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda şu ana kadar 10 takım sezona başladığı teknik direktörle devam etmeme kararı aldı.

Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde 19. haftaya girilirken, geride kalan süreçte takımların çoğu sezona başladığı teknik adamlarla yollarını ayırdı. Toplamda 10 kulüp teknik direktör değişikliğine giderken 8'inde çalıştırıcılar yerini korudu.

Antalyaspor, Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, Trabzonspor ve Yukatel Denizlispor'da teknik adam değişikliği kararı verildi.

En fazla değişiklik Kayserispor'da

Bu sezon teknik direktör değişikliğine en çok başvuran kulüp Kayserispor oldu.

Mali açıdan yaşadığı sıkıntıların yanında başarısız sonuçlarla da zor günler geçiren Hes Kablo Kayserispor, sezona Hikmet Karaman ile başladıktan sonra sırasıyla Samet Aybaba, Bülent Uygun ve Robert Prosinecki ile çalıştı.

Kayserispor'u değişiklikte Antalyaspor, Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü izledi. Sezona Bülent Korkmaz idaresinde giren Antalyaspor'da, sonrasında önce Stjepan Tomas'a ardından da Tamer Tuna'ya takım emanet edildi. 2019-2020 sezonuna Kemal Özdeş yönetiminde giren Kasımpaşa, daha sonra göreve gelen Tayfur Havutcu'nun da istifasıyla teknik direktörsüz kaldı. Sezona Metin Diyadin idaresinde başlayan MKE Ankaragücü ise ardından göreve gelen Mustafa Kaplan ile de yollarını ayırdı.

Üç kulüpte teknik adam arayışı

Süper Lig'de mücadele eden 3 takımda teknik direktörlük görevine henüz kimse getirilmedi.

Abdullah Avcı ile yola devam etmeyen Beşiktaş, Tayfur Havutcu'nun istifa ettiği Kasımpaşa ile Mustafa Kaplan ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü'nde henüz bir isimle anlaşma sağlanmadı.

İki kulüpte çalışanlar

Üç teknik direktör, bu sezon Süper Lig'de iki farklı takımın başına geçti.

Bu sezon içinde Kasımpaşa'dan ayrılan Kemal Özdeş, Sergen Yalçın ile sözleşmesini fesheden BtcTurk Yeni Malatyaspor ile anlaştı. Sezona Göztepe'de başlayan Tamer Tuna, ikinci yarıya Antalyaspor'un başında girdi.

Başkent takımları arasında mekik dokuyan Mustafa Kaplan ise Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü'nün başında maça çıktı.

Görevinin başında 8 teknik adam

Süper Lig'de bu sezon 8 takımın teknik direktörü koltuğunu koruyor. İki sezon üst üste şampiyon olan Galatasaray'da Fatih Terim, lider Demir Grup Sivasspor'da Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Medipol Başakşehir'de Okan Buruk, Aytemiz Alanyaspor'da Erol Bulut, İttifak Holding Konyaspor'da Aykut Kocaman, Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal ile Gaziantep FK'de Marius Sumudica, 2019-2020 sezonunda şimdiye kadar görev yaptı.