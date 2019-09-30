Süper Lig'in 6. haftasında kaleler şaştı

Bugün oynanacak Gazişehir Gaziantep-Göztepe maçıyla tamamlanacak ligin 6. haftasında ters vuruşla 4 gol atıldı.

Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz, İttifak Holding Konyaspor'dan Levan Shengelia, Gençlerbirliği'nden Daniel Candeias ve MKE Ankaragücü'nün kalecisi Korcan Çelikay, kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadı.

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ın deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 yenildiği maçta siyah-beyazlı genç futbolcu Dorukhan, topu kendi fileleriyle buluşturdu. Jose Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta Dorukhan, ters bir kafa vuruşuyla Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

İttifak Holding Konyaspor'dan Shengelia, Pedro Henrique'nin ortasında arka direkte topu şanssız bir şekilde kendi ağlarına gönderdi. İttifak Holding Konyaspor bu golle 1-0 geriye düşse de sahadan 2-1 galip ayrılmasını bildi.

Süper Lig'de 7 yıl aradan sonra MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında oynanan başkent derbisinde ters vuruşla 2 gol atıldı.

Gençlerbirliği'nin Portekizli futbolcusu Candeias topu uzaklaştırmak isterken kendi ağlarını sarstı ve MKE Ankaragücü taraftarlarını sevindirdi. Bu golle 1-0'lık üstünlüğü yakalayan MKE Ankaragücü, İlhan Parlak ile farkı 2'ye çıkardı.

75. dakikada Zargo Toure'nin şutunda direkten dönen top MKE Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay'a çarparak ağlara gitti.

Gençlerbirliği, Korcan'ın kendi kalesine attığı golle umutlansa da derbiyi 2-1 MKE Ankaragücü kazandı.

Ligin ilk 5 haftalık bölümünde ters vuruşla sadece bir gol atılmıştı. 2. haftada Antalyasporlu futbolcu Bahadır Öztürk, kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşamıştı.