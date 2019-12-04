Galatasaray ESpor takımının oyuncusu Lee Chang-Seok, kendisine üç aydır ödeme yapılmadığını söyleyerek sosyal medya hesabından isyan etti.

Chang Seok, Galatasaray ESpor resmi hesabını da etiketleyerek, “Galatasaray’daki maaşlarımızla ilgili bir resmi açıklama duymak istiyorum. Neden beni görmezden geliyorlar. Neden bu problemi çözmeyi denemiyorsunuz?” diye yazdı.

Seok şöyle devam etti:

“Ekim ayının ilk haftasından itibaren bana söz veriyor, sürekli ‘gelecek hafta, gelecek hafta’ diyorlar. Esports’ta pro league’in böyle bir takımın olması beni şaşırtıyor.”