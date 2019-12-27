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HaberlerBeşiktaş Haberleri Sürpriz sağ açık
27.12.2019 - 08:00 |

Sürpriz sağ açık

Barcelona altyapısında yetişen 23 yaşındaki sağ açık Aitor Cantalapiedra ile Beşiktaş’ın ilgilendiği vurgulandı.

Sürpriz sağ açık

Ara transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. Barcelona’ya yakınlığıyla bilinen Diario Sport’un haberine göre Barcelona altyapısında yetişen ve şu anda Hollanda’da Twente forması giyen 23 yaşındaki sağ açık Aitor Cantalapiedra ile Beşiktaş’ın ilgilendiği vurgulandı. Siyah-beyazlıların, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldızı devre arasında çok az bir bonservis bedeli ödeyerek devre arasında kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

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