Szalai'nin yeni takımı belli oluyor

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Transfer döneminde ismi bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray’la anılan Macar forvet Adam Szalai için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Macaristan Milli Takımı Marco Rossi, 31 yaşındaki Szalai’nin Hoffenheim ile yollarını ayırdığı ve yeni kulübünün yarın belli olacağını belirtti.

Szalai’nin Almanya ile irtibatı kesildiği kaydedilirken, Feyenoord ve Beşiktaş isimlerinin ön planda olduğu vurgulandı.