26.08.2019 - 17:25
Szalai'nin yeni takımı belli oluyor
Adam Szalai konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Macaristan Milli Takım Teknik Direktörü Marco Rossi, golcü futbolcunun Hoffenheim’dan ayrıldığını açıkladı. 31 yaşındaki forvet için Feyenoord ve Beşiktaş isimleri ön plana çıktı.
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler
Transfer döneminde ismi bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray’la anılan Macar forvet Adam Szalai için sürpriz bir gelişme yaşandı.
Macaristan Milli Takımı Marco Rossi, 31 yaşındaki Szalai’nin Hoffenheim ile yollarını ayırdığı ve yeni kulübünün yarın belli olacağını belirtti.
Szalai’nin Almanya ile irtibatı kesildiği kaydedilirken, Feyenoord ve Beşiktaş isimlerinin ön planda olduğu vurgulandı.