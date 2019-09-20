Taha Akgül finale yükseldi

Türkiye'yi serbest stil 125 kiloda temsil eden Taha Akgül, ilk turu seri başı olduğu için maç yapmadan geçti. İkinci turda Moldova'dan Alexandr Romanov'u 8-0, çeyrek finalde Özbek Khasanboy Rakhimov'u 3-0 yenen Akgül, yarı finalde Çinli Zhiwei Deng'i 5-0 mağlup ederek rakiplerine puan bile vermeden adını finale yazdırdı.

Milli güreşçi yarın akşam finalde Gürcü Geno Petriashvili ile karşı karşıya gelecek.