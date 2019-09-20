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20.09.2019 - 14:43 | | ANKARA, (DHA)

Taha Akgül finale yükseldi

Dünya Güreş Şampiyonası serbest stil 125 kilo yarı finalinde Taha Akgül, Çinli Zhiwei Deng'i 5-0 yenerek finale yükseldi.

Taha Akgül finale yükseldi

Türkiye'yi serbest stil 125 kiloda temsil eden Taha Akgül, ilk turu seri başı olduğu için maç yapmadan geçti. İkinci turda Moldova'dan Alexandr Romanov'u 8-0, çeyrek finalde Özbek Khasanboy Rakhimov'u 3-0 yenen Akgül, yarı finalde Çinli Zhiwei Deng'i 5-0 mağlup ederek rakiplerine puan bile vermeden adını finale yazdırdı.

Milli güreşçi yarın akşam finalde Gürcü Geno Petriashvili ile karşı karşıya gelecek.

İnanılmaz pozisyon! Gole izin vermediler...
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