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21.09.2019 - 17:33 |

Taha Akgül kimdir? Taha Akgül nereli?

Dünya Güreş Şampiyonası serbest stil 125 kilo yarı finalinde Taha Akgül, Çinli Zhiwei Deng'i 5-0 yenerek finale yükseldi. Peki Taha Akgül kimdir, nerelidir?

Taha Akgül kimdir? Taha Akgül nereli?

Türkiye'yi serbest stil 125 kiloda temsil eden Taha Akgül, ilk turu seri başı olduğu için maç yapmadan geçti. İkinci turda Moldova'dan Alexandr Romanov'u 8-0, çeyrek finalde Özbek Khasanboy Rakhimov'u 3-0 yenen Akgül, yarı finalde Çinli Zhiwei Deng'i 5-0 mağlup ederek rakiplerine puan bile vermeden adını finale yazdırdı.

Dünya Şampiyonası finalinde başarılı bir oyun geçiren Taha Akgül gümüş madalya ile ayrıldı.

TAHA AKGÜL KİMDİR?

Taha Akgül 22 Kasım 1990 Sivas doğumludur. Türk serbest güreşçi. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde beden eğitimi bölümü öğrencisidir. Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusudur.

2012 yılında 40. kez düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazandı. Mart 2012'de Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 120 kg serbest kategoride altın madalya kazanmıştır. Akgül, 2012 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye adına yarıştı.

 

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