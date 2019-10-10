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Haberler1.LigTahkim Kurulu, Bursaspor'a verilen 3 puan silme cezasını onadı
10.10.2019 - 17:07 |

Tahkim Kurulu, Bursaspor'a verilen 3 puan silme cezasını onadı

Bursaspor’un 3 puan silme cezasına yaptığı itiraz Tahkim Kurulu tarafından reddedildi. 12 puanda bulunan yeşil beyazlılar lige 9 puanla devam edecek.

TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Bursa Spor Kulübü Derneği’nin TFF Kulüp Lisans Kurulu’nun 20.09.2019 tarih ve E.2019/17 K.2019/3 sayılı kararına itirazı incelendi. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde;

– Erteleme talebinin reddine oybirliği ile,

– Kulüp Lisans Kurulu kararında usul ve esasa bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından başvurusunun reddine, oybirliği ile, karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu, Bursaspora verilen 3 puan silme cezasını onadı

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