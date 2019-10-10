10.10.2019 - 17:07 |
Tahkim Kurulu, Bursaspor'a verilen 3 puan silme cezasını onadı
Bursaspor’un 3 puan silme cezasına yaptığı itiraz Tahkim Kurulu tarafından reddedildi. 12 puanda bulunan yeşil beyazlılar lige 9 puanla devam edecek.
TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
Bursa Spor Kulübü Derneği’nin TFF Kulüp Lisans Kurulu’nun 20.09.2019 tarih ve E.2019/17 K.2019/3 sayılı kararına itirazı incelendi. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde;
– Erteleme talebinin reddine oybirliği ile,
– Kulüp Lisans Kurulu kararında usul ve esasa bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından başvurusunun reddine, oybirliği ile, karar verilmiştir.