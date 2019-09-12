Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in cezasını 3 maça indirdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kayserispor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 4 maç men cezası vermişti.

Bugün G.Saray Kulübü'nün itirazını görüşen Tahkim Kurulu, tecrübeli teknik adamın cezasını 3 maça indirdi.

Buna göre; Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe derbisinde cezasını çekecek olan Terim, Ankara'da Gençlerbirliği maçında takımının başında sahaya çıkacak.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin teknik sorumlusu Fatih Terim ve antrenörü Ümit Davala ile ilgili PFDK'nın 05.09.2019 tarihli E.2019-2020/25 K.2019-2020/47 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin teknik sorumlusu Fatih Terim'in sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-c ve 38/2. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.000,00 TL para cezası ile cezalandırılması yönündeki PFDK kararının; 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılması şeklinde düzeltilmesine oyçokluğu ile,

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin antrenörü Ümit Davala'nın rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme taleplerinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."