Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in 3 maçlık cezasını onadı

Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 3 maçlık cezasını onadı.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin teknik sorumlusu Fatih Terim'in rakip takım antrenörüne yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT'nin 8. maddesinin uygulanması suretiyle neticeten ve takdiren 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 7.800,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin Ümit Davala'nın rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin antrenörü Hasan Gökhan Şaş'ın sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, görevliye saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına aynı sezon içerisinde "saldırı" fili nedeniyle ceza almış olduğu dikkate alınarak FDT'nin "Tekerür" başlıklı 11.maddesinin uygulaması ile 7 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 18.200,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına cezaların birleştirilmesi suretiyle 8 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 31.200,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin idarecisi Şükrü Hanedar'ın rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca 60 gün hak mahrumiyeti ve 150.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

Terim ligin 2. haftasındaki Konyaspor maçında kulübede yer alacak

Tecrübeli teknik adam, Akhisarspor ile oynanacak Süper Kupa ve ligin ilk haftasındaki Denizlispor maçında kulübede olmayacak. Terim, TT Stadı'nda 2. haftadaki Konyaspor karşılaşmasına takımının başında çıkacak.