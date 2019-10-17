Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin itirazını reddetti

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçının tekrarı için yaptığı itirazı reddetti. Ayrıca hakem Suat Arslanboğa'nın hakemlik sözleşmesinin iptaline karşı yaptığı başvuru da değerlendirildi ve reddedildi.

İşte Tahkim kararı:

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 01.10.2019 tarihli 13 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen, 17.10.2019 Perşembe günü saat 15:30'da Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekilleri Av. Özge Tokarlı Gündüz ve Av. Alper Pirşen ve Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başvurusunun reddi ile kararın onanmasına oybirliği ile,

Hakem Suat Arslanboğa'nın itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itiraz konusunda Kurulumuzun görevsiz olması nedeniyle başvurunun reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.