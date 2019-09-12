Takım etkilenirse tepkisiz kalmam

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Ay-yıldızlı hoca, Andorra maçından sonra eleştiri alan oyuncularına sahip çıktı, “Futbolcular çok duygusal. Medyada acımasızca yapılan eleştiriler onları olumsuz etkiliyor. Ben gram etkilenmem ancak bu çocuklar etkilenirse o zaman tepkisiz kalmam” ifadelerini kullandı.

A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. maçında konuk olduğu Moldova’yı çok üstün bir futbolla 4-0 mağlup ederken, Teknik Direktör Şenol Güneş karşılaşmanın ardından Milliyet’e özel açıklamalarda bulundu.

Ay-yıldızlı hoca, Andorra’yı 1-0 yendikleri maçtan sonra bazı çevrelerden gelen abartılı eleştirilerin altını çizerek, futbolcularına sahip çıktı. Andorra’nın ardından Moldova’yı mağlup ederek 2 maçta 6 puan hedefine ulaştıklarını belirten Şenol Güneş, “Futbolcular çok duygusal. Yapılan eleştiriler onları olumsuz etkiliyor. Ben gram etkilenmem ancak bu çocuklar etkilenirse o zaman tepkisiz kalmam” ifadelerini kullandı.

Deneyimli hoca, Ozan Tufan’ın 89. dakikada attığı golle Andorra’yı yendikleri maçın ardından sergilenen futbol ve oyuncu tercihleriyle ilgili de eleştiri aldıklarını vurguladı. Şenol Güneş, “Andorra maçında Zeki Çelik atsa, Çağlar atsa maç farka gidecekti. Ben bilmiyor muyum Kaan’ı oynatmayı! Andorra maçında Çağlar’ı da görmek istedim. Kulübünde oynuyor ve başarılı. Andorra maçı öncesi orta sahada sakatlarımız da vardı. Bunlar bahane değil. Bu oyuncular çok değerli. Ancak bir maçla onları acımasızca eleştiriyor. Bunlar hoş şeyler değil” diye konuştu.

Ay-yıldızlı hoca, ülke olarak birlik - beraberlik içinde EURO 2020 finallerine katılmak istediklerini sözlerine ekledi.