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HaberlerFenerbahçeTakım oturuyor
22.10.2019 - 08:00 |

Takım oturuyor

Fenerbahçe taşlar yerine oturmaya başladı. Takım iskeletinin Denizlispor deplasmanındaki gibi olacağı ifade edildi.

Takım oturuyor

Süper Lig’de 8. haftada geride kalırken sarı-lacivertli takımda taşlar yerine oturmaya başladı.

Serdar Aziz stoperde, Hasan Ali Kaldırım da sol bekte bu sezon ilk kez görev yaptı. İleri uçta Vedat Muriç, orta sahada Kruse-Emre Belözoğlu-Luiz Gustavo kurgusunun oturması sonrası tüm bölgelerde taşlar yerine oturmaya başladı.

Artık takım iskeletinin Denizlispor deplasmanındaki gibi olacağı ifade edildi.

 

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