Takım oturuyor

Süper Lig’de 8. haftada geride kalırken sarı-lacivertli takımda taşlar yerine oturmaya başladı.

Serdar Aziz stoperde, Hasan Ali Kaldırım da sol bekte bu sezon ilk kez görev yaptı. İleri uçta Vedat Muriç, orta sahada Kruse-Emre Belözoğlu-Luiz Gustavo kurgusunun oturması sonrası tüm bölgelerde taşlar yerine oturmaya başladı.

Artık takım iskeletinin Denizlispor deplasmanındaki gibi olacağı ifade edildi.