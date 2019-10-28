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Kosovalı futbolcu, forvet oyuncusu olması nedeniyle golleriyle ölçüldüğünün altını çizerek, “Takımım kazansın yeter benim için. Hem ben gol atıp hem de takım kazanırsa tabii ki daha fazla mutlu olurum” ifadelerini kullandı

Fenerbahçe’de sezonun yıldızlarından Vedat Muriç performansıyla göz dolduruyor. Konyaspor önünde de attığı golle ayakta alkışlanan Muriç, karşılaşma sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kosovalı forvet, çok iyi çalıştığını ifade ederek, “Futbolun ömrü kısa. Bir futbolcu başarılı olmak istiyorsa kendine iyi bakmak zorunda.

Ben de kendime iyi bakmaya çalışıyorum. İyi idman, iyi uyku, iyi beslenme birleşince başarı da geliyor. Elimden geldiği kadar da mücadele etmeye çalışıyorum. Sadece idman ya da maç performansı değil maçtan sonra ya da idman sonrası yapacağımız ilk 2-3 saat dinlenme beslenme uyku bir sporcu için çok önemli. Bunlara daha çok dikkat etmeye çalışıyorum” dedi.



Gollerinden çok takımının galibiyetini önemsediğini kaydeden 25 yaşındaki oyuncu, “Önemli olan gol atmam değil, ben forvetim, golle tartılan bir mevkiide oynuyorum, ama benim futbol görüşüme göre benim gol atmamdan daha önemli olan takımımın kazanması. Takımım kazansın yeter benim için, takım kazandıysa ne mutlu bana. Hem ben gol atıp hem de takım kazanırsa tabii ki daha fazla mutlu olurum” yorumunu yaptı.



‘İşim zorlaşıyor’

Artık rakiplerin kendisini durdurmak için çalışmalar yaptığını dile getiren Muriç, “Rakipler daha fazla merkezi savunduğunda benim de işim zorlaşıyor. Bana karşı daha fazla önlem alınıyor. Ama etrafımda yetenekli futbolcularla oynadığım için yine de pozisyonlara giriyorum, pozisyonları değerlendirmeye çalışıyorum. İnşallah Fenerbahçe formasına ve bu camiaya layık olurum. Elimden gelenin fazlasını vermeye çalıyorum. Bunu yaparsam ne mutlu bana” ifadelerini kullandı.

Milli takım açıklaması

Son dönemde hakkında çıkan Türk milli takımı konusundaki haberlere de açıklık getiren Muriç, aslında durumun farklı olduğunu belirtti. Muriç, “Türkiye A Milli Futbol Takımı için değil U21 Milli Takımı için izleniyordum. Abdullah Ercan beni izliyordu. Evrak işlemleri uzayınca, Kosova Milli Takımı’ndan da teklif gelince ben de ülkemin takımına gittim” dedi.

‘Liderliği istiyoruz’

Vedat Muriç, son 2 maçta yakaladıkları galibiyetlerin önemi olduğunu savundu. Kosovalı yıldız, 2 hafta sonraki milli arayı işaret ederek, “Bu sene ligde inanılmaz bir rekabet söz konusu. Bundan 7-8 sene önce 9. haftada ilk 3-4 şekileniyordu. Zirve yarışı belli oluyordu. Artık böyle bir şey yok, ligde her takım, her takımı yenebiliyor. Bir seri yakalayarak milli takım arasına lider girmek istiyoruz. Önümüzdeki deplasmanda Kayseri ve içeride oynayacağımız Kasımpaşa maçlarını da alarak bu hedefimize ulaşacağız” yorumunu yaptı.

‘Kafa toplarında eksiklerim var’

Ligde 9 haftada 5 golü bulunan Vedat Muriç, kafa toplarında zaafları olduğunu söyledi. Özeleştiri yapan Kosovalı yıldız, “Kafa toplarında başarılı olduğumu düşünmüyorum. Daha çok eksiğim var, kendimi bu konuda geliştirmem lazım” dedi.

Taraftarlarına teşekkür eden Muriç, “Taraftarlarımız ilk geldiğinden beri bağrına basıyorlar bana çok güveniyorlar. O güvenini boşa çıkarmama devam edeceğim. Fenerbahçe’ye karşı oynadıklarında rakipler daha fazla motive oluyor. Ben de kendimden biliyorum. Ben de Rize’de oynarken Fenerbahçe maçlarında daha fazla motive oluyordum. Kadıköy’de böyle bir seyirci önünde oynamak her futbolcu için ekstra motivasyon oluyor” diye konuştu.