Talha Erdem Dünya Şampiyonu oldu! Bir ilk...

Portekiz'de devam eden Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda Talha Ahmet Erdem altın madalya kazanarak, bu alanda Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Guimaraes kentindeki şampiyonada, T23 kategorisi erkekler 81 kiloda Talha Ahmet Erdem, altın madalya kazandı.

Milli sporcu, finalde ev sahibi ülkeden Corte Diogo'yu 4-2 yenerek, Türkiye'ye bu alanda ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.

Organizasyonda mücadele eden diğer milli sporcu Mehmet Can Topal ise T21 kategorisi finalinde Portekizli Maia Hugo'ya 2-1 kaybetti ve gümüş madalyada kaldı.

Şampiyona, bugün yapılacak müsabakalarla sona erecek.

Dünya Down Sendromlular Judo Şampiyonası'nda 1 altın madalya daha - T21 kategorisi erkekler 81 kiloda Doğukan Coşar, finalde Portekizli rakibini 3-1 yenerek dünya şampiyonluğuna ulaştı

Bir altın da Doğukan'dan

Şampiyonada Doğukan Coşar, T21 kategorisi erkekler 81 kiloda altın madalya kazanan ikinci isim oldu. Portekiz'in Guimaraes kentindeki şampiyonada Türk sporcu finalde Portekizli rakibini 3-1 mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye judo müsabakalarını 2 altın ve 1 gümüş madalyayla tamamladı.

Basketbolda dünya üçüncülüğü

Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu (IBA) tarafından Portekiz'de düzenlenen Down Sendromlular Basketbol Dünya Şampiyonası'nda Türkiye üçüncü oldu.

Şampiyonada İtalya birinciliği elde ederken, ev sahibi Portekiz ise ikinci sırada yer aldı. Down sendromlu özel sporcular yarın İstanbul'a dönecek.