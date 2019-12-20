Talisca açıkladı: Çin'de mutluyum...

Anderson Talisca, Çin basınına verdiği röportajda Beşiktaş'tan ayrıldığı ve Çin'e transfer süreci hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İKİ BÜYÜK SAKATLIK YAŞADIM"

Kariyerimde bu dönemde iki büyük sakatlık yaşadım. Formumu yakaladığım zaman sakatlık yaşadım. Frikik esnasında yaşadığım sakatlık beni en çok üzen an oluştu. O dönem iki olasılık vardı ve riskli seçimler vardı. Ameliyat bir seçenekti ama neyse ki tedavim olumlu geçti.

"MANCHESTER UNITED'I DEĞİL, ÇİN'İ SEÇTİM. PİŞMAN DEĞİLİM"

Çin'e geldikten sonra Çin'in çok iyi bir ülke olduğunu gördüm. Ailem burada çok mutlu. Bu yüzden kararımdan pişman değilim. Guangzhou'ya gelmeden önce Manchester United ile görüşmüştüm. O dönem Manchester United'a transfer olacaktım. Sonrasında Guangzhou'dan bir yetkiliyle görüştü. Sözleşme benim ve ailem açısından çok iyiydi. O zamanlar sadece 22 yaşındaydım. Çoğu insan Çin'de yaşamanın iyi bir fikir olmadığını söyledi. Özellikle yemekler konusunda. Ancak bu tamamen ön yargı. Çok gençtim ve meydan okumalıydım.

"GELECEK SEZON TÜM KUPALARI İSTİYORUM"

Gelecek sezon tüm kupaları kazanmak istiyorum. Çin'de mutluyum ve Guangzhou formasıyla yeni başarılara yelken açmak hedefindeyim. Çin'e geldiğim için asla pişman değilim ve gelecek sezon Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşamak istiyorum.

Yıldız oyuncunun Fenerbahçe ve Beşiktaş ile adı geçiyor...