Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberlerİngiltere Premier LigTammy Abraham: Milli takım için kararımı vermedim
03.10.2019 - 11:13 | | İSTANBUL (AA)

Tammy Abraham: Milli takım için kararımı vermedim

Chelsea'nin Nijerya asıllı İngiliz golcü futbolcusu Tammy Abraham, milli takım tercihi konusunda kararsız olduğunu açıkladı.

Tammy Abraham: Milli takım için kararımı vermedim

Milli takım tercihi konusunda İngiltere basınına açıklamada bulunan 22 yaşındaki Abraham, "Henüz kararımı vermedim. Kulübüme odaklanmış durumdayım." ifadesini kullandı.

Chelsea'de bu sezon sergilediği performansla adından söz ettiren Abraham, "İki ülkenin milli takımı tarafından istenmek benim için bir ayrıcalık. Demek ki Chelsea'de doğru işler yapıyorum. İki ülkeyi de seviyorum. Farklı kültürel birikimlerin olduğu bir bölgede büyüdüm ve Nijerya'nın çok büyük bir ülke olduğunun farkındayım. Karar vermek için doğru zamanı bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Milli Takımı formasını hazırlık maçlarında iki kez giyen Abraham'ın resmi karşılaşmalarda oynamadığı için Nijerya'yı seçme ihtimali bulunuyor. Babası Nijeryalı olan genç futbolcunun, İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate tarafından 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Çekya ve Bulgaristan ile oynanacak maçların aday kadrosuna çağrılması bekleniyor.

Bu sezon Chelsea'de 10 maça çıkan Abraham, 8 gol kaydetti.

    Galatasaray'dan 'Yerine sevemem' paylaşımı!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bülent Korkmaz: Şampiyonluk bir araçtır

    Bülent Korkmaz: Şampiyonluk bir araçtır

    Fenerbahçe'nin kupadaki rakibi Tarsus İdman Yurdu

    Fenerbahçe'nin kupadaki rakibi Tarsus İdman Yurdu

    Tammy Abraham: Milli takım için kararımı vermedim

    Tammy Abraham: Milli takım için kararımı vermedim

    Başakşehir-M'Gladbach maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

    Başakşehir-M'Gladbach maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

    Sıradaki Haber